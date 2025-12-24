Скидки
Мугуруса — о завершении работы Алькараса и Ферреро: когда всё работает, ничего не меняют

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса высказалась о завершении сотрудничества между тренером Хуан-Карлосом Ферреро и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

«Меня это очень сильно удивило — как, впрочем, и всех остальных, потому что Карлос является первой ракеткой мира. Какой сезон может быть лучше этого? Он выиграл шесть титулов, турниры «Большого шлема»… Это странно, не так ли? Делать изменения в такой удачный момент. Когда всё работает, обычно ничего не меняют. Так что да, я очень удивлена и хочу узнать больше.

У меня не было так много тренеров — всего около трёх. О смене команды задумываешься, когда чувствуешь, что тебе нужен новый голос, что дела идут не очень хорошо. Ты говоришь себе: «Ух ты, у меня слабый год, я не могу добиться хороших результатов, часто проигрываю…» То есть тренер уже не даёт того, что давал раньше. Тогда нужно закрывать этап и искать кого-то с новыми идеями. Но такая ситуация возникает в не самый удачный момент, а не тогда, когда ты первая ракетка мира и выигрываешь турниры «Большого шлема», – приводит слова Мугурусы Eurosport Spain.

