Янник Синнер: горжусь тем, что я итальянец. Играешь не в одиночку, а за всю нацию

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что для него значит представлять Италию, а также о поддержке команды и семьи.

«Горжусь тем, что я итальянец. Когда мы переживаем трудные времена, понимаешь, что играешь не в одиночку, а за всю нацию, за народ, который тебя поддерживает. В Италии огромная страсть к спорту, не только к теннису, но и к Формуле-1 и футболу. Мы должны гордиться этим и продолжать двигаться вперёд.

Очень важно всегда иметь поддержку всей команды: честных людей, которые говорят тебе, когда у тебя всё хорошо, но также и когда дела идут не так, когда нужно что-то изменить. Я ещё молод, для меня очень важно окружать себя людьми с сильными человеческими ценностями, как мои коллеги и моя семья», — приводит слова Синнера Punto de Break.

