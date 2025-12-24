Скидки
Синнер: противники, которым вы проигрываете, становятся самыми важными ориентирами

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о необходимости соперничества в спорте.

«Соперничество фундаментально. Противники, которым вы проигрываете или с которыми сталкиваетесь чаще всего, становятся самыми важными ориентирами для улучшения и продолжения работы, чтобы их побеждать или найти способ всегда делать что-то по-другому. Чем больше соперничества, тем веселее и привлекательнее для зрителей следить за спортом», — приводит слова Синнера Punto de Break.

В сезоне-2025 Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также соревнования в Вене и Пекине.

