«Ей суждено выиграть крупный титул». Корретха — о перспективах Бадосы

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мнением о перспективах испанской теннисистки Паулы Бадосы, отметив, что она может выиграть крупный титул и подняться высоко в рейтинге WTA.

«Женский испанский теннис нуждается в Бадосе — она главный флагман, игрок с наивысшим уровнем и сильной личностью. Надеюсь, что она будет в хорошей физической форме и сможет найти баланс, чтобы играть на высоком уровне как технически, так и психологически.

Считаю, что Паула — игрок, которому суждено выиграть крупный титул, достичь того места, о котором она мечтает, и это возможно только при отсутствии травм и резких спадов. Думаю, в её сознании всегда была мысль и мечта, как достичь того, чего другие даже не могут себе представить, верю, что она на это способна», – приводит слова Корретхи Punto De Break.

