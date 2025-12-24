Скидки
Роддик — о Томми Поле: всегда очень интересно наблюдать, как он решает игровые задачи

Комментарии

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик оценил перспективы американского теннисиста Томми Пола, отметив, что считает его одним из тех теннисистов, которого можно считать сильным соперником на всех покрытиях.

«Он из тех парней, на которых приятно смотреть. Выходил в полуфинал Australian Open, выигрывал юниорский «Ролан Гаррос», доходил до полуфинала Рима в этом году, прежде чем начались трудности, выигрывал турнир в Лондоне.

Он одинаково силён на всех покрытиях, обладает лучшей переходной игрой после Алькараса. Его умение забирать время, использовать волей, быстроту и атлетизм впечатляет.

Мне всегда очень интересно наблюдать, как Томми Пол решает игровые задачи, надеюсь, что в предстоящем сезоне будет здоров, а мы будем говорить больше о его теннисе, чем о травмах», – сказал Роддик во время записи подкаста Served with Andy Roddick.

