Музетти объяснил, почему решил взять в команду тренера Хосе Перласа

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, когда принял решение взять в свою команду тренера Хосе Перласа.

– Желание добавить фигуру в команду появилось во время «Ролан Гаррос». Это был отличный период, однако я чувствовал потребность в чём-то другом, что могло бы дать что-то новое мне, всей команде. Кто-то, кто мог бы принести опыт: у Хосе с этой точки зрения его достаточно. Всё идёт очень хорошо, работа продолжается, и я думаю, что он даёт нам много подсказок, чтобы попытаться сократить немного разрыв с первыми номерами рейтинга.

– Хосе поедет с вами в Австралию?

– Да, мы будем двигаться все вместе в эти два месяца, а потом будут чередоваться Хосе и Симоне в остальной части сезона. Но эти два месяца, особенно в начале, по-моему, очень важно, чтобы была совместная работа. Чтобы всё больше сплачиваться, – приводит слова Музетти La Gazetta Dello Sport.