Лоренцо Музетти назвал главные цели в сезоне-2026

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, какие цели ставит перед собой в сезоне-2026, отметив, что отправной точкой может стать выход во вторую неделю на Australian Open.

«Безусловно, быть всё более последовательным, чтобы сократить дистанцию с Алькарасом и Синнером. В течение прошлого сезона у меня была возможность встретиться с ними, я всегда проигрывал. Но важно было взять из этих матчей главное, так я понял, над чем могу расти.

В краткосрочной перспективе хочу достигнуть второй недели уже в Австралии, это отправная цель. В прошлом году я был близок, потом проиграл матч, который мог пойти иначе, немного открыл бы сетку. И потом если всё пойдёт, как я надеюсь, сыграть на Итоговом турнире, приходя туда без восьми недель погони за местом. Теннис, как и жизнь, состоит из эпизодов», – приводит слова Музетти La Gazetta Dello Sport.