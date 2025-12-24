Скидки
«Меня завораживает его скорость мышления». Синнер — о дружбе с новичком Ф-1 Антонелли

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о любви к автоспорту и дружбе с 19-летним пилотом немецкой команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли.

«Автоспорт — это большая страсть для меня: мне нравятся машины, нравится скорость. Я очень близкий друг Кими Антонелли, нам нравится говорить обо всём. Видеть его таким спокойным и расслабленным перед важной гонкой — невероятно, и это также большой источник вдохновения. Меня завораживает его скорость мышления: когда у них машины рядом, когда нужно обгонять, когда выбирают лучшую стратегию — всё на невероятных скоростях. Это то, что меня по-настоящему увлекает», — приводит слова Синнера Punto de Break.

