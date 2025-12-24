Скидки
Алькарас стал лидером по сумме заработанных призовых в сезоне-2025

Алькарас стал лидером по сумме заработанных призовых в сезоне-2025
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал лидером в АТР-туре по сумме заработанных призовых в сезоне-2025, об этом сообщает Tennis.com.

В сезоне-2025 Алькарас заработал $21 354 778. На втором месте по сумме призовых находится итальянец Янник Синнер ($19 120 641), замыкает тройку лидеров немец Александр Зверев, которому удалось заработать за год $ 7 468 230.

Топ-10 теннисистов по суммам призовых в сезоне-2025:

1. Карлос Алькарас (Испания) – $21 354 778.

2. Янник Синнер (Италия) – $19 120 641.

3. Александр Зверев (Германия) –$7 468 230.

4. Алекс де Минор (Австралия) – $6 666 087.

5. Лоренцо Музетти (Италия) – $6 345 640.

6. Тейлор Фриц (США) – $5 938 539.

7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – $5 820 031.

8. Бен Шелтон (США) – $5 672 734.

9. Новак Джокович (Сербия) – $5 140 175.

10. Каспер Рууд (Норвегия) – $3 971 374.

В сезоне-2025 Алькарас завоевал два титула чемпиона турниров серии «Большого шлема» («Ролан Гаррос», US Open), а также выиграл соревнования в Токио, Цинциннати, Риме, Роттердаме, Монте-Карло и Лондоне.

