Ферреро назвал положительные моменты в работе с Алькарасом

Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал, какие положительные моменты он может выделить за время работы с испанским теннисистом.

– Какие незабываемые моменты вы оставили для себя за эти более чем семь лет вместе?

– Их было много. Один из моментов, который мне особенно дорог, это этап, когда он был совсем молодым. С 15 до 18 лет. Это был очень красивый период, когда мы разделяли огромное количество моментов на тренировках, турнирах, в отелях… Всегда ходили вместе везде. Этот рост, этот опыт, результаты — большинство хорошие, хотя иногда случались неожиданные, был очень красивый этап. Часто говорил ему, что скучаю по тем временам челленджеров, маленьких турниров, где ты действительно видел это желание расти и стремление подняться на много позиций. Затем, когда ты на вершине, цели другие, не нужно подниматься по таким позициям или многому учить. Ты подходишь к этому скорее как к постепенному процессу обучения. Вначале обучение всегда проходит быстрее и легче. По мере того как мы продвигались по этим этапам, все важные турниры, которые последовали за этим, стали незабываемыми моментами. Каждый турнир «Большого шлема» мы выигрывали. Особенно последний Открытый чемпионат Франции, который был самым сложным. Это положительные моменты, – приводит слова Ферреро Marca.