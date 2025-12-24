Скидки
«Он сможет преодолеть это». Ферреро — о влиянии завершения работы с Алькарасом на его игру

«Он сможет преодолеть это». Ферреро — о влиянии завершения работы с Алькарасом на его игру
Комментарии

Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро поделился мнением, повлияет ли завершение сотрудничества с испанцем на его результаты на корте в краткосрочной перспективе.

– Этот переход может повлиять на спортивные результаты в краткосрочной перспективе?
– Может. Очевидно, такие изменения всегда сложны из-за непредсказуемости. В теннисном плане считаю, что Карлос способен преодолеть это и выступить в Австралии на очень высоком уровне, пытаясь оставить ситуацию в стороне. Самуэль Лопес — человек, который его очень хорошо знает. Он много времени провёл со мной, когда мы тренировались в академии, в последний сезон получил большой опыт, чтобы вести процесс в одиночку как главный тренер, – приводит слова Ферреро Marca.

