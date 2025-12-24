Скидки
Алькарас занял второе место по заработку за сезон в истории тенниса, выше — Джокович

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вошёл в топ-10 теннисистов по сумме заработанных призовых за отдельно взятый сезон в карьере, сообщает Tennis.com. В списке лучших он уступил лишь сербу Новаку Джоковичу.

В сезоне-2025 Алькарас заработал $21 354 778. Кроме того, итальянец Янник Синнер завершил год с суммой $ 19 120 641. Благодаря этим результатам испанец и итальянец занимают второе и четвёртое места в топ-10 теннисистов с наибольшими суммами призовых, заработанных за сезон.

Топ-10 теннисистов по суммам призовых в отдельно взятом сезоне:

1. Новак Джокович (Сербия) – $ 21 646 145 (2015).

2. Карлос Алькарас (Испания) – $ 21 354 778 (2025).

3. Янник Синнер (Италия) – $ 19 735 703 (2024).

4. Янник Синнер (Италия) – $ 19 120 641 (2025).

5. Энди Маррей (Великобритания) – $ 16 349 701 (2016).

6. Рафаэль Надаль (Испания) – $ 16 349 586 (2019).

7. Новак Джокович (Сербия) – $ 15 967 184 (2018).

8. Новак Джокович (Сербия) – $ 15 952 044 (2023).

9. Рафаэль Надаль (Испания) – $ 15 864 000 (2015).

10. Карлос Алькарас (Испания) – $ 15 196 504 (2023).

