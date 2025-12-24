Скидки
Ферреро: мой тренерский опыт с Карлосом был очень хорошим

Комментарии

Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро рассказал, были ли отрицательные моменты во время сотрудничества с испанцем.

«Не могу сказать, что было что-то негативное. Мой тренерский опыт с Карлосом был очень хорошим. Нам обоим повезло, потому что он нашёл человека, который мог направлять его в этом росте, который имел опыт в мире тенниса, мог многому его научить. Я говорю «повезло», потому что часто нелегко найти человека, который посвятит всё своё время. И мне повезло найти человека, который мог учиться с такой скоростью, со скоростью света всему, чему пытались его научить. Когда я пришёл, он был игроком с невероятными техническими, физическими и также ментальными способностями, вместе с командой мы смогли поднять его вверх. И он дал нам абсолютно всё, чтобы учиться, работать и идти вперёд. Мне повезло найти человека, способного сделать всё это на уровне Карлоса. Считаю, что мы оба благодарны, что нашли друг друга», – приводит слова Ферреро Marca.

