Роддик — об игре Фрица: в каком-то смысле он стал открытием этого года

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о стабильности, которую показал американский теннисист Тейлор Фриц в сезоне-2025.

«На самом деле, всё упирается в то, чтобы сделать прорыв в матчах с Алькарасом и Синнером, это будет повторяющейся темой. Он уже регулярно доходит до решающих стадий и турниров «Большого шлема», либо выходит на Новака на US Open, а это, сами понимаете, очень тяжёлый соперник. Либо же выходит на Синнера. Быть в топ-4 или топ-6 мира не так-то просто, а он делает это практически каждый год.

Тейлор в каком-то смысле стал моральным лидером. Поэтому не уверен, что был прорыв именно с точки зрения результатов. Он всё ещё игрок топ-6. Как ни странно, он изменил своё положение в теннисном мире. Наличие сильных, взвешенных и умных взглядов не приносит рейтинговых очков. Но если смотреть в целом, Тейлор Фриц в каком-то необычном смысле стал открытием этого года», – сказал Роддик во время записи подкаста Serve With Andy Roddick.