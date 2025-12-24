Скидки
«Не рассматривал другие варианты». Ферреро — о новой тренерской работе

Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро поделился мнением, сможет ли он в будущем согласится стать наставником итальянца Янника Синнера.

– Всегда говорили, что ваша философия тенниса и жизни больше подходит Яннику Синнеру. Согласны?
– Я адаптировал свой стиль максимально к Карлосу. Ни разу не рассматривал другие варианты, потому что мне нужны два-три месяца, чтобы быть спокойным и пережить боль. После этого, если появятся другие возможности, мы их рассмотрим. В конце концов, это почти восемь лет без остановки и много времени вне дома. Сейчас находиться дома приятно.

– Если в будущем поступит предложение от Синнера, вы его примете?
– Нужно будет обдумать. Игрок выдающийся, но, как я сказал, сейчас не время думать о таком и говорить «да» или «нет». Сейчас время пережить трудный этап, потому что каждый день я ещё думаю о Карлосе, не время думать о других, – приводит слова Ферреро Marca.

Комментарии
