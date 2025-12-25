«Словно находился в космическом корабле». Дардери — об опыте тренировок с Синнером

26-я ракетка мира итальянец Лучано Дардери высказался об опыте тренировок с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира Янником Синнером.

«Он немногословный парень, но очень серьёзный. Думает только о тренировках и работе. В последний раз мы тренировались во время «Ролан Гаррос». По сравнению с уровнем матчей в Индии это совершенно другое.

Тяжесть мяча и непрерывность розыгрышей делают всю разницу. Я почувствовал себя так, словно находился в космическом корабле, который стартовал с Земли и приземлился на Марсе. Да, Янник — марсианин», – приводит слова Дардери We Love Tennis.