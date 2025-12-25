Скидки
Ферреро оценил готовность Самуэля Лопеса в качестве главного тренера Алькараса

Экс-тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро высказался о роли Самуэля Лопеса в команде испанца и оценил его готовность к работе в статусе главного тренера, подчеркнув, что считает это заслуженной наградой за многолетний труд и важным шагом в его тренерской карьере.

– Возможно, было бы немного эгоистично с моей стороны просить его не оставаться. Я думаю о его семье и его возможной карьере, что важно, потому что он давно работает тренером. Быть с Карлосом — награда за ту работу, которую он проделал в течение многих лет в академии и на турнирах. Не нужно быть эгоистом, нужно быть понимающим, хотя нельзя сказать, что это не причиняет определённую боль, потому что в конце концов мои отношения с ним тесные, хорошие, многолетние и его согласие, так же как и Карлоса, требует времени на принятие. Нужно попытаться перевернуть страницу и вести всё наилучшим образом.

– Вы считаете, он подготовлен, чтобы быть главным тренером Алькараса?
– У него есть опыт, он работал с разными игроками, которые закалили его. Год, который Лопес провёл с нами, больше всего подготовил его для этой ситуации. Нужно готовиться, потому что я всегда называл Карлоса «такой тяжёлый, но отличный грузовой поезд». Нужно хорошо подготовиться, потому что ответственность важна. И умение вести большую команду тоже. Самуэль должен постепенно привыкать, но знает команду изнутри, это облегчает дело, – приводит слова Ферреро Marca.

