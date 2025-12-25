Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились соперники Рублёва, Рыбакиной и Швёнтек на Континентальном кубке мира

Определились соперники Рублёва, Рыбакиной и Швёнтек на Континентальном кубке мира
Комментарии

Стали известны соперники российского теннисиста Андрея Рублёва, польки Иги Швёнтек и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Континентальном кубке мира в Шэньчжэне, который пройдёт с 26 по 28 декабря.

Андрей Рублёв сыграет с Валентином Вашеро и Флавио Коболли. Ига Швёнтек встретится с Ван Синьюй и Еленой Рыбакиной. Также Швёнтек в паре с Валентином Вашеро сыграет против Рыбакиной и Рублёва.
Рыбакина, помимо матча со Швёнтек встретится с Белиндой Бенчич.

Полное расписание турнира

26 декабря

Белинда Бенчич – Ван Синьюй
Ига Швентек – Елена Рыбакина

27 декабря

Флавио Коболли – Чжичжэнь Чжан
Ига Швентек – Ван Синьюй
Валентин Вашеро – Андрей Рублев
Белинда Бенчич / Флавио Коболли – Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан

28 декабря

Валентин Вашеро – Чжичжэнь Чжан
Белинда Бенчич – Елена Рыбакина
Флавио Коболли – Андрей Рублёв
Ига Швентек / Валентин Вашеро – Елена Рыбакина / Андрей Рублёв

Календарь World Tennis Continental Cup
Материалы по теме
Алькарас заработал более $ 60 млн за карьеру. А Рублёв обогнал Агасси по призовым Алькарас заработал более $ 60 млн за карьеру. А Рублёв обогнал Агасси по призовым
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android