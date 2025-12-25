Определились соперники Рублёва, Рыбакиной и Швёнтек на Континентальном кубке мира

Стали известны соперники российского теннисиста Андрея Рублёва, польки Иги Швёнтек и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Континентальном кубке мира в Шэньчжэне, который пройдёт с 26 по 28 декабря.

Андрей Рублёв сыграет с Валентином Вашеро и Флавио Коболли. Ига Швёнтек встретится с Ван Синьюй и Еленой Рыбакиной. Также Швёнтек в паре с Валентином Вашеро сыграет против Рыбакиной и Рублёва.

Рыбакина, помимо матча со Швёнтек встретится с Белиндой Бенчич.

Полное расписание турнира

26 декабря

Белинда Бенчич – Ван Синьюй

Ига Швентек – Елена Рыбакина

27 декабря

Флавио Коболли – Чжичжэнь Чжан

Ига Швентек – Ван Синьюй

Валентин Вашеро – Андрей Рублев

Белинда Бенчич / Флавио Коболли – Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан

28 декабря

Валентин Вашеро – Чжичжэнь Чжан

Белинда Бенчич – Елена Рыбакина

Флавио Коболли – Андрей Рублёв

Ига Швентек / Валентин Вашеро – Елена Рыбакина / Андрей Рублёв