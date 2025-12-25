Определились соперники Рублёва, Рыбакиной и Швёнтек на Континентальном кубке мира

Стали известны соперники российского теннисиста Андрея Рублёва, польки Иги Швёнтек и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на Континентальном кубке мира в Шэньчжэне, который пройдёт с 26 по 28 декабря.
Андрей Рублёв сыграет с Валентином Вашеро и Флавио Коболли. Ига Швёнтек встретится с Ван Синьюй и Еленой Рыбакиной. Также Швёнтек в паре с Валентином Вашеро сыграет против Рыбакиной и Рублёва.
Рыбакина, помимо матча со Швёнтек встретится с Белиндой Бенчич.
Полное расписание турнира
26 декабря
Белинда Бенчич – Ван Синьюй
Ига Швентек – Елена Рыбакина
27 декабря
Флавио Коболли – Чжичжэнь Чжан
Ига Швентек – Ван Синьюй
Валентин Вашеро – Андрей Рублев
Белинда Бенчич / Флавио Коболли – Ван Синьюй / Чжичжэнь Чжан
28 декабря
Валентин Вашеро – Чжичжэнь Чжан
Белинда Бенчич – Елена Рыбакина
Флавио Коболли – Андрей Рублёв
Ига Швентек / Валентин Вашеро – Елена Рыбакина / Андрей Рублёв