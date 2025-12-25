Скидки
25 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок Африки, хоккей, НХЛ, КХЛ, теннис, фигурное катание, бокс

Завершилась дисквалификация Валиевой, Швед продлил контракт с УНИКСом. Главное к утру
Комментарии

Завершился срок четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, 37-летний баскетболист Алексей Швед продлил контракт с казанским УНИКСом, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавляет рейтинг лучших ассистентов НХЛ в 2025 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой.
  2. Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом.
  3. Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ.
  4. Определились соперники Рублёва, Рыбакиной и Швёнтек на Континентальном кубке мира.
  5. «Аль-Наср» разгромил иракский «Аль-Завраа» в Лиге чемпионов АФК 2. Роналду сделал ассист.
  6. Сборная Кот-д'Ивуара минимально переиграла команду Мозамбика в 1-м туре Кубка Африки.
  7. Сборная Камеруна минимально обыграла команду Габона в 1-м туре Кубка Африки.
  8. «Взрослый мужик не имеет права так говорить». Арустамян — о словах Станковича про Россию.
  9. «Реал», «Барса», «МЮ» и «Ливерпуль» вошли в рейтинг самых дорогих команд по версии Forbes.
  10. «Ноттингем Форест» с 17-го места АПЛ включён в топ-15 самых дорогих команд мира.
  11. Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании игрока «Марселя» Баколя.
  12. «Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев по буллитам «Спартак».
  13. Усик вновь возглавил рейтинг P4P от The Ring после решения Кроуфорда завершить карьеру.
Новости. Теннис
