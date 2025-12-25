Завершилась дисквалификация Валиевой, Швед продлил контракт с УНИКСом. Главное к утру
Завершился срок четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, 37-летний баскетболист Алексей Швед продлил контракт с казанским УНИКСом, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавляет рейтинг лучших ассистентов НХЛ в 2025 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Завершился срок дисквалификации Камилы Валиевой.
- Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом.
- Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших ассистентов 2025 года в НХЛ.
- Определились соперники Рублёва, Рыбакиной и Швёнтек на Континентальном кубке мира.
- «Аль-Наср» разгромил иракский «Аль-Завраа» в Лиге чемпионов АФК 2. Роналду сделал ассист.
- Сборная Кот-д'Ивуара минимально переиграла команду Мозамбика в 1-м туре Кубка Африки.
- Сборная Камеруна минимально обыграла команду Габона в 1-м туре Кубка Африки.
- «Взрослый мужик не имеет права так говорить». Арустамян — о словах Станковича про Россию.
- «Реал», «Барса», «МЮ» и «Ливерпуль» вошли в рейтинг самых дорогих команд по версии Forbes.
- «Ноттингем Форест» с 17-го места АПЛ включён в топ-15 самых дорогих команд мира.
- Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании игрока «Марселя» Баколя.
- «Шанхайские Драконы» прервали серию поражений, одолев по буллитам «Спартак».
- Усик вновь возглавил рейтинг P4P от The Ring после решения Кроуфорда завершить карьеру.
