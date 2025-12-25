Завершилась дисквалификация Валиевой, Швед продлил контракт с УНИКСом. Главное к утру

Завершился срок четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, 37-летний баскетболист Алексей Швед продлил контракт с казанским УНИКСом, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавляет рейтинг лучших ассистентов НХЛ в 2025 году. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».