«Феномен». Синнер встретился с футболистом Баджо

«Феномен». Синнер встретился с футболистом Баджо
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер улетел в Италию на одном самолёте с бывшим футболистом итальянской национальной команды Роберто Баджо. Совместной фотографией поделился Баджо на личной странице в социальных сетях.

«Всегда здорово тебя видеть, феномен», — написал Баджо.

Фото: Из личного архива Баджо

Баджо является обладателем награды «Золотой мяч», которую он выиграл в 1993 году. Он дважды становился чемпионом Италии: в сезоне-1994/1995 в составе «Ювентуса», в сезоне-1995/1996, выступая за «Милан».

В сезоне-2025 Янник Синнер одержал победу на Australian Open и Уимблдоне, выиграл Итоговый турнир АТР и «Мастерс» в Париже, а также турниры в Вене и Пекине. Сохранить первое место в мировом рейтинге по итогам года итальянцу не удалось.

