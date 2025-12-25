Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ана Иванович показала фото в вечернем платье на фоне ёлки

Ана Иванович показала фото в вечернем платье на фоне ёлки
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию в вечернем платье на фоне праздничной ёлки.

«Счастливого Рождества всем, кто его сегодня празднует», — написала Иванович.

Фото: Из личного архива Иванович

Фото: Из личного архива Иванович

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. Помимо победы на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.

В начале декабря стало известно, что Ана Иванович подала на развод с чемпионом мира по футболу 2014 года немцем Бастианом Швайнштайгером. Ана проживает в родном для себя Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android