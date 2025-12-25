Скидки
Энди Роддик: Даниил Медведев вернётся в топ-10 в 2026 году

Комментарии

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик оценил перспективы российского теннисиста Даниила Медведева в предстоящем сезоне-2026.

«Я думаю, он будет в топ-10. Да, он выиграл один матч на турнире «Большого шлема», но всё равно закончил сезон на 13-м месте. Это, возможно, самый высокий рейтинг с таким показателем на турнирах «Большого шлема». И дело не в том, что он не умеет играть на «Шлемах», он выиграл один, и ещё три или четыре раза выходил в финал.

Я думаю, что Медди вернётся в топ-10 в следующем году, я абсолютно уверен в этом», – сказал Роддик во время записи подкаста Serve With Andy Roddick.

Комментарии
