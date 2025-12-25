Александра Эала поделилась фотографией с Миррой Андреевой из Макао

53-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию с 18-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая занимает девятую строчку мирового рейтинга WTA. Рядом с Миррой также позирует её мама Раиса.

«Очень счастливая тренировка», — подписала снимок Эала.

Фото: Из личного архива Андреевой

Эала и Андреева примут участие в выставочном турнире в Макао (Китай). Девушки сыграют между собой в воскресенье, 28 декабря, а в субботу проведут матч в миксте. Эала сыграет в паре с китайцем Цзюнчэн Шаном, Андреева — с чехом Якубом Меншиком.

В 2025 году Мирра Андреева победила на турнирах категории WTA-1000 — в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).