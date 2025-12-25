Скидки
Джек Дрейпер сыграет на Australian Open — 2026

Комментарии

10-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер заявил, что выступит на предстоящем турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026, который пройдёт с 12 января по 1 января в Мельбурне. Дрейпер сообщил это в видео, опубликованном в аккаунте Courtsidewithcp в соцсети.

Ранее, в сентябре, теннисист досрочно завершил сезон после US Open из-за травмы руки.

«Да, я буду играть в Австралии. Это было непростое время для меня. Я поднимался, чувствовал себя на вершине, и вдруг случилось что-то подобное. Думаю, что ты либо стоишь на месте и позволяешь этому взять над тобой верх, либо продолжаешь двигаться вперёд.

Это просто постоянный круговорот, постоянная волна. Ты добиваешься успеха, потом тебе будет тяжело, а потом ты снова добиваешься успеха. Но нужно постоянно поддерживать себя морально, и я думаю, что мне это неплохо удаётся», — сказал Дрейпер в опубликованном видео.

