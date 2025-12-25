Эксперты считают, что Мирра Андреева проведёт 2026 год успешнее Джека Дрейпера

Эксперты Tennis Channel, бывшая теннисистка Виктория Дювал и известный тренер Пол Аннакон, считают, что 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проведёт сезон-2026 успешнее, чем британец Джек Дрейпер. Андреева и Дрейпер стали чемпионами «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) в 2025 году.

Дювал. У Мирры Андреевой год будет лучше. Потенциал Дрейпера высок, но он выбыл из строя из-за травмы левой руки после US Open и будет испытывать некоторую неуверенность на начальном этапе. Андреева не показала свою лучшую игру после Уимблдона, но молодая теннисистка должна суметь быстро войти в форму к началу турнира в Австралии.

Аннакон. Оба игрока очень перспективны, но меня беспокоят травмы Джека. Если он будет здоров, я ожидаю от него отличного года, но отдам предпочтение Андреевой. Ожидаю, что она внесет некоторые коррективы в межсезонье — с помощью тренера Кончиты Мартинес — и проведёт отличный год, включая Индиан-Уэллс, куда она приедет в качестве действующей чемпионки, — приводит слова экспертов Tennis.com.