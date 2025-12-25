Скидки
«Мы усилили команду». Тренер Полины Кудерметовой — о работе с ней Динары Сафиной

Равшан Султанов, тренер узбекистанской, а ранее российской теннисистки Полины Кудерметовой, рассказал о вхождении в тренерский штаб спортсменки бывшей первой ракетки мира Динары Сафиной.

— Каково работать бок о бок с такими легендами, как Марат и Динара Сафины? Какие советы они дают Полине и вам как тренеру?
— Мы усилили команду Динарой Сафиной — она будет работать с Полиной. Нам очень близки её подход и видение тенниса. Динара — лёгкий, открытый и очень приятный в общении человек.

По возможности нас на сборах в Дубае навещал и Марат Сафин, когда у него появлялось окно в его тренерской работе [с Андреем Рублёвым]. Они с Динарой очень близки, по-настоящему любят и поддерживают друг друга как брат и сестра — это отличный пример для всех.

Мне как тренеру комфортно работать в команде с Динарой. У неё колоссальный опыт игрока, прошедшего путь до вершины рейтинга, и она действительно хочет этим опытом делиться, передавать его новому поколению. Сейчас мы только начали процесс подготовки к сезону-2026.

— Будет ли Динара ездить с Полиной по турнирам? Или же она будет скорее тренером-консультантом?
— Динара будет не только консультировать, но и ездить на турниры в новом сезоне, — приводит слова Султанова GoTennis.

