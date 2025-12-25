Кузнецова — об Алькарасе и Ферреро: до сих пор не верится. Распалась идеальная команда

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о прекращении тренерской работы первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с Хуан-Карлосом Ферреро.

«Закончила читать большое интервью Хуан-Карлоса Ферреро испанскому изданию Marca. Достаточно откровенно и по-человечески. Хуан-Карлос говорит, что ему обидно и больно, что нужно время, чтобы «переварить и остыть». Также раскрывает поразительные детали их расставания с Алькарасом.

Решение о расставании принял не сам Карлос, но он был в курсе. Самое удивительное для меня — они даже не сели об этом поговорить. Никаких переговоров. Ферреро думает: разногласия можно было уладить, сев за стол переговоров, но этого не случилось.

Честно, до сих пор не верится. Распалась идеальная команда, которая построила чемпиона. Теперь будем наблюдать, что будет дальше. И мне думается: если у Карлоса не будет хороших результатов — они вполне могут сойтись снова. Дверь Ферреро не захлопывает», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.