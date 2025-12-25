«Мысли про спад не наводили страха». Бублик — о кризисе в карьере после взлёта

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры и рассказал, как боролся с профессиональным спадом.

– Пока готовился, наткнулся на заголовки этой весны: «Бублик сыплется», «Выпал из топ-80», «Всё плохо». Как ты видел это сам – после взлёта в прошлом сезоне такое падение?

– Было непросто. Я получил травму на Уимблдоне-2024: проиграл в третьем круге и после этого не мог больше играть. Я не рассказывал об этом, но были мысли, что это может меня остановить. Не думал, что [настолько остановит].

Видимо, организм реагировал так, что я где-то недобегал. На том уровне, на котором я играю, это не прощается. Это одна из первых причин. А когда начались поражения, они шли один за другим от неуверенности.

Но для меня это не трагедия, как бы ни звучало в медиа. Мысли [про спад] не наводили страха. Я всегда осознавал, что теннис – вещь временная. Здорово, что у меня получается играть хорошо, выдавать сезон за сезоном. Семь лет я заканчиваю в топ-50. Это прекрасный показатель, я счастлив.

Я понимал, что если сложился сетбэк, то побуду дома, отдохну, проведу время с семьёй. Финансовое положение крепкое, я не нуждаюсь в еженедельном доходе, чтобы поддерживать уровень жизни. Наверное, это повлияло на то, что я не впал в депрессию, не начал думать, что мне трындец и больше нечего будет есть.

Но сначала я дал слово тренеру, что продолжу играть, пока не потеряю весь рейтинг. На Уимблдоне-2025 сгорали последние 100 очков. После него я был бы за сотней. А там какая разница – 110-й или 180-й… В моём понимании, если ты не попадаешь в основу «Шлемов» и «Мастерсов», не имеет значения, стоишь ты 80-м или 140-м. Ты в любом случае не попадаешь на основные турниры, ты не участник тура.

Поэтому в голове было так: раз всё происходит по причине, которую мы не можем понять, надо [потерять рейтинг и] взять паузу. Три месяца отдохну, а дальше продолжим тренироваться и пытаться найти способ вернуться на те позиции, на которых я был.

– То есть речь шла только про паузу? Медиа цитировали тебя так: «Я подумывал завершить карьеру, потому что боялся вылететь из топ-100».

– Медиа – это же вторая древнейшая профессия. Они занимаются разными вещами. Конечно же, классно добавить отсебятины, где-то выкрутить. Почти все интервью, которые переводятся с английского на русский, идут с огромными ошибками. Там вообще теряется смысл. Я обсуждал это с командой: говорю одну вещь, они переводят как хотят и транслируют во все ресурсы.

Конечно же, я никогда этого не говорил. Я мог сказать «остановиться» – «end». Это перевели как «конец» – и раздули. Зачем мне это нужно? Для чего заканчивать карьеру, если я молодой, более-менее здоровый, могу играть, зарабатывать и получать удовольствие от процесса? Это глупость, такого быть не могло, — цитирует Бублика Sports.