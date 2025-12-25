«Многие советовали, просили». Олимпийская чемпионка Елена Веснина опубликует свою книгу

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина, завершившая карьеру в прошлом сезоне, сообщила, что выпустит собственную книгу.

«Идея написать книгу давно была в моих планах, многие советовали, даже просили, но от момента идеи и воплощения прошло очень много времени, сомнений. Сегодня важный день — мы подписали договор с издательством «Бомбора» (ЭКСМО) о публикации моей книги! До сих пор в это не верю, но надеюсь, что получится достойно и читателям будет интересно узнать мою историю», — написала Веснина в своём телеграм-канале.

Елена Веснина — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В одиночном рейтинге поднималась на 13-ю строчку.