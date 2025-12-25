Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Многие советовали, просили». Олимпийская чемпионка Елена Веснина опубликует свою книгу

«Многие советовали, просили». Олимпийская чемпионка Елена Веснина опубликует свою книгу
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина, завершившая карьеру в прошлом сезоне, сообщила, что выпустит собственную книгу.

«Идея написать книгу давно была в моих планах, многие советовали, даже просили, но от момента идеи и воплощения прошло очень много времени, сомнений. Сегодня важный день — мы подписали договор с издательством «Бомбора» (ЭКСМО) о публикации моей книги! До сих пор в это не верю, но надеюсь, что получится достойно и читателям будет интересно узнать мою историю», — написала Веснина в своём телеграм-канале.

Елена Веснина — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. В одиночном рейтинге поднималась на 13-ю строчку.

Материалы по теме
Кузнецова — об Алькарасе и Ферреро: до сих пор не верится. Распалась идеальная команда
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android