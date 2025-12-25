«Ну давай ты дашь мне в морду». Бублик — о стычке с Муте и своём отношении к дракам

11-ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свой конфликт с французом Корентеном Муте и рассказал, как относится к выяснению отношений посредством физической силы.

Одним из недавних прецедентов разногласий между Муте и Бубликом является случай «Мастерсе» в Париже в 2025 году. Перед одним из матчей Муте заявил, что недоволен поведением Бублика и намерен отправить его домой. В матче победу одержал казахстанский спортсмен, после встречи написав на камере, что сопернику будет не так уж далеко отправиться домой на такси.

В четвертьфинальном матче на челленджере в Финиксе в этом году у теннисистов также случилась словесная перепалка возле сетки на корте.

– В этом сезоне у тебя был конфликт с Муте. Ты действительно предлагал ему подраться за кортом?

– Прям конфликтом это не назовешь. Потолкались чутка. А в Финиксе – да, это на видео есть.

– То есть ты был готов выйти раз на раз?

– А у меня выбор есть, я не понимаю? Человек проявляет неуважение. Говорит у сетки прямым текстом: «Рано или поздно тебе дадут в морду». Я сказал: «Ну давай ты дашь мне в морду» – «Давай» – «Ну пошли».

Потом мы встретились до тренажёрного зала, он говорит: «Пошли» – «Пошли». Но мы в Америке, о чём там разговаривать? Кто бы кого ударил – и мы сразу уехали бы далеко и надолго. На этом всё закончилось.

– В целом для тебя не проблема подраться?

– Если задеты честь и достоинство меня, моей семьи друзей – у меня нет выбора. А что я должен сказать?

– Сейчас всё больше считается, что надо разбираться на словах.

– Я готов на словах. Готов только на словах. Но если мне говорят «Тебе рано или поздно что-то сделают», я отвечаю: «Давай, делай».

Я против драк, против насилия. Но если ситуация не разруливается, что делать? Понятно, что в Америке ничего бы не произошло. Это понимали и я, и он, и все вокруг, — цитирует Бублика Sports.