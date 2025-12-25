Скидки
«Счастье — это сама жизнь». Бублик ответил, что делает его счастливым

Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что может назвать для себя счастьем.

– Год назад ты сказал про попадание в топ-20 так: «Если честно, мне всё равно. Мне кажется, главное – быть счастливым и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь». Что для тебя счастье?
– Счастье – это сама жизнь. Находиться рядом с семьёй, друзьями и людьми, которых я люблю и которые любят меня. Заниматься теми вещами, которые люблю.

– Но жизнь состоит и из плохих моментов тоже.
– Без плохих моментов мы бы не чувствовали хороших. Для меня счастье – просто жить.

– То есть ты счастлив 24 на 7?
– Да, вполне. Но я не придаю этому слову большой смысл. Сегодня ты счастлив, завтра произошли какие-то страшные события – и ты несчастлив.

Глобально я просто получаю удовольствие – и от хорошего, и от плохого. Даже в самые тяжёлые моменты этого года удовольствие было. Я все равно понимал, что и почему делаю. И был доволен. Я не был доволен результатом, но доволен жизнью, — приводит слова Бублика Sports.

Комментарии
