«Я — за любое движение». Александр Бублик поделился своими увлечениями

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о своих увлечениях.

– Ты говорил: «Заблуждение думать, что у теннисистов нет никаких интересов». Какие у тебя интересы?

– Да я всё люблю.

– Компьютерные игры, шахматы. Что ещё?

– Да всё. Театр, оперу, балет. Мне всё нравится. Я люблю саму составляющую жизни. Саму жизнь я очень люблю. Я – за любое движение.

– В театре нравится атмосфера или происходящее на сцене?

– Два дня назад мы с супругой ходили в театр на Ивана Янковского, он пригласил на «Вишнёвый сад». Были в восторге. Мне интересно смотреть, как люди играют, смотреть за другой профессией. Стоять на сцене, выражать эмоции – это титанический труд.

Я прихожу в восторг, когда люди качественно выполняют актёрскую работу. Обожаю это. Скоро пойдём в Мариинку на новогоднего «Щелкунчика». Очень ждём этого дня.

Ещё баню люблю, в футбол поиграть, в падел играю. Нет чего-то такого, чего никогда не сделаю. Всё люблю. Правда, — приводит слова Бублика Sports.