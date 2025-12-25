24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил болельщиков с Рождеством на пяти языках.

«Тем, кто празднует, где бы вы ни отмечали – с Рождеством», — сказал Джокович на английском, немецком, французском, испанском и итальянском.

38-летний Джокович в 2025 году вышел в полуфинал на всех турнирах серии «Большого шлема», а также одержал победу на турнирах ATP-250 в Женеве (Швейцария) и Афинах (Греция). Ранее стало известно, что Джокович примет участие на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) в начале сезона-2026. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.