Рууд: в ближайшие 5-10 лет увидим игроков, которые бросят вызов Синнеру и Алькарасу на ТБШ

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказал мнение, что в ближайшие годы появятся теннисисты, которые смогут навязать борьбу испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за титулы на турнирах «Большого шлема».

«После ухода Федерера и Рафаэля Надаля я ожидал, что появится немного больше чемпионов турниров «Большого шлема», чем было за предыдущие 15-20 лет, когда эти два теннисиста доминировали. Этого не произошло, потому что с тех пор практически всё выигрывают Синнер или Алькарас.

Однако я по-прежнему верю, что в ближайшие 5-10 лет мы увидим больше победителей турниров «Большого шлема». Появятся игроки, которые бросят им вызов. Я хочу быть одним из этих игроков, поэтому делаю всё возможное на тренировках, чтобы этого добиться. Правда, это очень сложно.

Карлос и Янник вывели игру на новый уровень, однако при этом они остаются такими же людьми, как и все остальные. Они заняли трон «Большой тройки», и это впечатляет, но надеюсь, что в ближайшие годы появится ещё несколько чемпионов «Шлемов», – сказал Рууд в видео, размещённом на YouTube-канале Off Court with Greg и The Tennis Mentor.

