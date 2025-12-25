Медведев: для меня теннис — это элегантное шоу, где все молчат и наслаждаются

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на громкие эмоции болельщиков во время матчей.

«Были в Мариинском театре с женой. И мы были в бельэтаже. А сейчас в теннисе все хотят, чтобы было больше движения, криков, шоу. Балет — это шоу? Это же шоу. А я вот думаю, сейчас встану и начну кричать в театре. Для меня теннис — это шоу, где все молчат и наслаждаются. Для меня теннис — элегантное шоу. Я, конечно, не поддерживаю сам это во время матчей, но таким теннис я бы хотел в идеале видеть», — сказал Медведев в интервью для «Больше!».

В сезоне-2025 Даниил Медведев взял один титул, одержав победу на турнире АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан). Этот трофей стал для теннисиста 21-м в карьере и первым — за два года и пять месяцев.