Мугуруса: не ожидала, что после завершения карьеры вновь быстро буду вовлечена в теннис

Мугуруса: не ожидала, что после завершения карьеры вновь быстро буду вовлечена в теннис
Чемпионка двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса рассказала о жизни после завершения карьеры. Ранее испанка стала содиректором турнира в Мадриде.

«Я правда не ожидала, что спустя так мало времени после завершения карьеры буду настолько вовлечена, да ещё и с такой ответственностью. Однако для меня это большая радость — видеть, что люди доверяют мне и моим рабочим качествам. Сейчас в моей жизни происходит очень много всего одновременно, особенно с учётом материнства. Это вызов, но и прекрасные возможности. Материнство — тоже особенный, красивый момент. 2026 год обещает быть по-настоящему волшебным. Конечно, это будет непросто, однако теннис словно вернул меня. Я как будто сказала: «Хорошо, я ухожу», а мне ответили: «Нет, мы хотим видеть тебя в другой роли». А поскольку теннис — в моей ДНК, я не могла бы быть счастливее», – приводит слова Мугурусы AS.

