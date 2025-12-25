Скидки
Муратоглу: было ощущение, что сотрудничество Алькараса и Ферреро продлится всю жизнь

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу рассказал, какие ощущения он испытал, когда узнал, что шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас решил завершить сотрудничество с тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Это стало большой неожиданностью для всех. Никто не ожидал, что Карлос и Хуан-Карлос расстанутся. У меня было ощущение, что это сотрудничество продлится всю жизнь. Когда работаешь вместе так долго, отношения меняются и становятся чем-то бо́льшим — тренер превращается почти в члена семьи. Они работали невероятно хорошо. И Карлос добился потрясающих успехов. Когда смотришь на всё, чего они достигли вместе, не представляешь, что этот союз может распасться именно сейчас», – сказал Муратоглу в видео, опубликованном в одной из социальных сетей.

