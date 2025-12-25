Сафина неоднозначно отреагировала на новость о сотрудничестве с Полиной Кудерметовой

Бывшая первая ракетка мира, трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина прокомментировала новость о сотрудничестве с узбекистанской, а ранее российской теннисисткой Полиной Кудерметовой.

«Дорогие друзья, в первую очередь хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками и пожелать вам счастья, здоровья и волшебства. Многие просят прокомментировать сегодняшнюю новость. В мои планы входило 28 декабря вернуться в Монако, провести Новый год и последующие январские праздники в кругу моей семьи, но тренеру Полины, наверное, больше известно о моих планах и планах моей семьи», — сказала Сафина в интервью «Больше!».