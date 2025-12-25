Скидки
Руседски — об игре Жоао Фонсеки: ещё предстоит долгий период развития

Комментарии

Бывшая четвёртая ракетка мира британский теннисист Грег Руседски поделился мнением о том, способен ли бразильский теннисист Жоао Фонсека стать тем игроком, который сможет навязать борьбу испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру.

«Лично я пока не вижу этого. Он отлично сыграл в Австралии в начале года и одолел Рублёва, и тогда все подумали: «Вау, кто этот парень?». Но теперь люди разобрались с ним. Поняли, как его сломать.

Он всё ещё молод, и времени ещё много, однако он пока слишком «зелёный», как я люблю говорить. Ещё предстоит долгий период развития — как минимум два года, прежде чем мы увидим, на что он способен.

Он не такой, каким я видел Карлоса в 15 лет или Янника. Все о нём говорят. Но вспомните Александра Зверева: все говорили, что он следующий наследник «Большой тройки». А потом они ушли и появились Карлос и Синнер», – сказал Руседски в видео, размещённом в YouTube-аккаунте Off Court With Greg.

