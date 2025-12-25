Роддик: хочется, чтобы Рублёв вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик считает, что россиянин Андрей Рублёв может вернуться в топ-10 мирового рейтинга и побороться за полуфинал турнира «Большого шлема».

«Я не вижу причин, из-за которых он может не вернуться в топ-10. Он способен показывать хорошие результаты. Но он ни разу не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема», и хочется, чтобы именно это стало главным достижением при подведении итогов его карьеры.

Я очень хочу, чтобы Андрей наконец сделал этот рывок и вышел в полуфинал «Шлема». Он эмоционально несовершенен? Конечно. А кто идеален? Все мы такие. Но он может буквально сносить соперников ударами с форхенда и бэкхенда. Хотим ли мы увидеть в нём немного безумия в стиле Сафина? Однозначно», — сказал Роддик во время записи подкаста Serve With Andy Roddick.