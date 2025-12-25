Скидки
«Игроки совсем другого типа, нежели я». Надаль — о стилях игры Алькараса и Синнера

«Игроки совсем другого типа, нежели я». Надаль — о стилях игры Алькараса и Синнера
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о том, насколько его стиль игры схож с теми, которые демонстрируют испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

«Они не похожи. Игроки совсем другого типа, нежели я. Думаю, Карлос больше любит импровизировать: он чаще ошибается, вступает в более зрелищные розыгрыши, иногда у него нет чётко заданного игрового паттерна, что делает его непредсказуемым и интересным для зрителей. Янник более методичен, сосредоточен, у него чёткий игровой паттерн, который он постепенно совершенствует, поэтому он так стабилен и проигрывает очень мало матчей.

Иногда кажется, что Карлос рассеян, однако когда смотришь на результаты… У него был невероятно ровный и стабильный год на всех крупных турнирах. Поэтому мне забавно слышать, что его называют рассеянным: результаты говорят об обратном», – приводит слова Надаля Eurosport Spain.

