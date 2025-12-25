Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Светлана Кузнецова поделилась деталями сотрудничества Сафиной и Кудерметовой

Светлана Кузнецова поделилась деталями сотрудничества Сафиной и Кудерметовой
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась по поводу того, что трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина войдёт в тренерский штаб представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой.

«Увидела в прессе новость о том, что Динара Сафина станет наставницей Полины Кудерметовой, и сразу поспешила поздравить Динару и расспросить о деталях и ожиданиях. В реальности ситуация сейчас такая: Динара прилетела на две неделе к Полине в Дубай на тренировочный цикл, они договорились попробовать поработать.

На Australian Open Динара не планирует лететь, а дальше — как пойдёт, что на мой взгляд, логично. В любом случае желаю новому тандему удачи — пусть всё сложится наилучшим образом!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Сафина неоднозначно отреагировала на новость о сотрудничестве с Полиной Кудерметовой
Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android