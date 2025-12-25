Светлана Кузнецова поделилась деталями сотрудничества Сафиной и Кудерметовой

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова высказалась по поводу того, что трёхкратная финалистка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Динара Сафина войдёт в тренерский штаб представительницы Узбекистана Полины Кудерметовой.

«Увидела в прессе новость о том, что Динара Сафина станет наставницей Полины Кудерметовой, и сразу поспешила поздравить Динару и расспросить о деталях и ожиданиях. В реальности ситуация сейчас такая: Динара прилетела на две неделе к Полине в Дубай на тренировочный цикл, они договорились попробовать поработать.

На Australian Open Динара не планирует лететь, а дальше — как пойдёт, что на мой взгляд, логично. В любом случае желаю новому тандему удачи — пусть всё сложится наилучшим образом!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.