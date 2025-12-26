Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роддик — о Карене Хачанове: не уверен, что в его игре остались какие-то секреты

Роддик — о Карене Хачанове: не уверен, что в его игре остались какие-то секреты
Комментарии

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о перспективах российского теннисиста Карена Хачанова в сезоне-2026.

«У него не так много слабых мест в игре, мощная подача. Я помню, когда он только появился, то довёл Рафаэля Надаля до пяти сетов на US Open, и я тогда подумал: «Ого, осторожно, у этого парня очень мощная подача».

Есть ли у него ещё пространство для прогресса и возможность выдать ещё один отрезок в два, три, четыре года на высоком уровне? Вопрос открытый. Я не уверен, что в его игре остались какие-то секреты: он уже достаточно давно в туре, и никто не ломает голову над тем, где необходимо против него быть эффективным и что нужно делать в матче с ним. Но он отличный игрок. Просто отличный», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android