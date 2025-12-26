Роддик — о Карене Хачанове: не уверен, что в его игре остались какие-то секреты

Чемпион US Open — 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о перспективах российского теннисиста Карена Хачанова в сезоне-2026.

«У него не так много слабых мест в игре, мощная подача. Я помню, когда он только появился, то довёл Рафаэля Надаля до пяти сетов на US Open, и я тогда подумал: «Ого, осторожно, у этого парня очень мощная подача».

Есть ли у него ещё пространство для прогресса и возможность выдать ещё один отрезок в два, три, четыре года на высоком уровне? Вопрос открытый. Я не уверен, что в его игре остались какие-то секреты: он уже достаточно давно в туре, и никто не ломает голову над тем, где необходимо против него быть эффективным и что нужно делать в матче с ним. Но он отличный игрок. Просто отличный», – сказал Роддик во время записи подкаста Served With Andy Roddick.