Стефанос Циципас опубликовал детское фото, поздравив поклонников с Рождеством

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира грек Стефанос Циципас поздравил поклонников с Рождеством, опубликовав детское фото.

Фото: страница циципаса в социальных сетях

«Всем счастливого Рождества. Пусть этот день наполнит вас детским восторгом», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 27-летний Циципас взял турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» Стефанос в первом круге уступил на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» и US Open дошёл до второго круга. В октябре греческий теннисист сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. На турнире он проиграл итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.