«Хочу войти в топ-15». Фонсека — о целях на сезон-2026

24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о целях на сезон-2026, который станет для него вторым в профессиональном туре ATP.

«Я хочу войти в топ-15. Это амбициозная цель, но я мыслю по-крупному. Также хочу стать более стабильным в результатах, без резких взлётов и спадов. В свободное время планирую выучить итальянский язык, пройти курс по покеру и научиться управлять своими финансами», — сказал Фонсека в интервью для FonsecaActuFr.

В сезоне-2025 Фонсека одержал победу на двух турнирах. Он стал победителем турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) и на соревнованиях категории АТР-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).