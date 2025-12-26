Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Хочу войти в топ-15». Фонсека — о целях на сезон-2026

«Хочу войти в топ-15». Фонсека — о целях на сезон-2026
Комментарии

24-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал о целях на сезон-2026, который станет для него вторым в профессиональном туре ATP.

«Я хочу войти в топ-15. Это амбициозная цель, но я мыслю по-крупному. Также хочу стать более стабильным в результатах, без резких взлётов и спадов. В свободное время планирую выучить итальянский язык, пройти курс по покеру и научиться управлять своими финансами», — сказал Фонсека в интервью для FonsecaActuFr.

В сезоне-2025 Фонсека одержал победу на двух турнирах. Он стал победителем турнира АТР-500 в Базеле (Швейцария) и на соревнованиях категории АТР-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Материалы по теме
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android