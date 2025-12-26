Скидки
Рафаэль Надаль: дверь для возвращения к игре в теннис полностью не закрыта

Рафаэль Надаль: дверь для возвращения к игре в теннис полностью не закрыта
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о возможном проведении выставочного матча с Роджером Федерером.

— Хотели бы вы когда-нибудь снова посоревноваться, например, с Федерером, в рамках какого-нибудь тура или чего-то подобного?
— Думаю, всё уже никогда не будет как прежде, и я не собираюсь этого делать. Но кто знает, что случится в будущем? Если это будет весело, если мы сможем сделать что-то осмысленное и нам этого захочется, почему бы и нет? Дверь для возвращения к игре в теннис полностью не закрыта, однако мне нужно будет как следует подготовиться. Когда выходишь на корт, хочется быть готовым, а сейчас я не готов. Мне понадобится достаточно времени, — приводит слова Надаля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Испанец за время в туре выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».

