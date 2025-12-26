Надаль сравнил свою тактику в матчах против Федерера и Джоковича

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сравнил свою игру против швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

— Против Джоковича и Федерера у тебя ведь был какой-то особый план?

— С Федерером план был понятен, особенно в начале. Нужно было снова и снова нагружать его бэкхенд высокими мячами? до тех пор, пока он не становился более статичным в ожидании следующего удара, и уже после этого можно было переводить игру на его форхенд. Это требовало от меня серьёзной ментальной дисциплины, потому что часто я видел возможность сыграть в другую сторону, но понимал: постоянное давление на бэкхенд вызывает у него психологическую усталость. Мне не всегда хотелось придерживаться этой тактики, но она была наиболее действенной.

— А с Джоковичем?

— С Новаком всё было более непредсказуемо. На грунте я менял тактику чаще, чем на харде. На быстрых покрытиях в последние годы, когда тело уже не позволяло прикладывать прежние усилия, мне было значительно сложнее. Чтобы иметь варианты, нужно было, чтобы физика отвечала, а этого уже не было. Приходилось сокращать розыгрыши, а обыгрывать Новака за два-три удара крайне трудно. Иногда я пытался действовать агрессивнее на подаче, но это не срабатывало.

На грунте мне удавалось находить решения, на траве тоже были шансы, хотя в итоге я проиграл те полуфиналы — например, на Уимблдоне-2018 в пяти сетах. В последние годы карьеры я чувствовал, что мои возможности против него выше именно на грунте и траве, чем на харде, — приводит слова Надаля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.