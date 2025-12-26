Надаль рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из тенниса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от жизни после завершения профессиональной карьеры.

«Я бы сказал, что не хуже, чем раньше. Это перемены в жизни, но они не сильно меня задели. Я всегда думал, что в повседневной жизни у меня всё будет хорошо, а это самое главное, и что на этом новом этапе я обрету личное счастье. И, честно говоря, так оно и есть. Правда в том, что прошёл всего год, а я ничего не забросил. Я многое сделал. Но никаких проблем не возникало. Я полностью принял эту новую жизнь и наслаждаюсь ею», — приводит слова Рафаэля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.