«Эта глава закрыта». Рафаэль Надаль — о карьере в теннисе

«Эта глава закрыта». Рафаэль Надаль — о карьере в теннисе
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль признался, что после завершения карьеры больше не ощущает себя действующим теннисистом.

«Я не живу с мыслью о том, что я теннисист или был теннисистом. Эта глава закрыта. Очевидно, что мы здесь из-за этого, а не из-за того, что я сделал что-то ещё. Это ясно, так что это всегда будет в моей памяти. Но я не живу мыслями о теннисе, за исключением тех моментов, когда мне хочется что-то посмотреть, или, конечно, в Академии, где я ежедневно сталкиваюсь с теннисом, но с совершенно другой стороны», — приводит слова Рафаэля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.

