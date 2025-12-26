«Эта глава закрыта». Рафаэль Надаль — о карьере в теннисе

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль признался, что после завершения карьеры больше не ощущает себя действующим теннисистом.

«Я не живу с мыслью о том, что я теннисист или был теннисистом. Эта глава закрыта. Очевидно, что мы здесь из-за этого, а не из-за того, что я сделал что-то ещё. Это ясно, так что это всегда будет в моей памяти. Но я не живу мыслями о теннисе, за исключением тех моментов, когда мне хочется что-то посмотреть, или, конечно, в Академии, где я ежедневно сталкиваюсь с теннисом, но с совершенно другой стороны», — приводит слова Рафаэля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.