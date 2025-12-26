Скидки
Теннис

Рафаэль Надаль: работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь

Рафаэль Надаль: работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль поделился мыслями о перспективе работать тренером.

«Всегда с величайшим уважением относился к тому, что может принести нам будущее, то, что ты чувствуешь сегодня, — это не то, что будешь чувствовать через какое-то время. Жизнь меняется, особенно когда у тебя есть маленькие дети. Смотришь на жизнь одним взглядом, проходит несколько лет, всё меняется. Постоянно путешествовать? Я этого не вижу. Работа тренером сейчас не вписывается в мою жизнь. Стать когда-нибудь капитаном сборной на Кубке Дэвиса? Почему бы и нет? Мне это может понравиться, а может и нет. Я только что вышел на пенсию. Ещё слишком рано об этом думать. С уважением отношусь к жизненным процессам и адаптации. Сейчас не время об этом думать», — приводит слова Рафаэля AS.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года.

